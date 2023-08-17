Себастиан Самуэльссон впервые отреагировал на обвинения в адрес Симон

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые отреагировал на скандал в женской сборной Франции.
Напомним, на двукратную чемпионку мира Жулию Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.
«Я впервые увидел это в социальных сетях одного из французских СМИ и, когда перевёл пост, не поверил своим глазам. В рамках моего мира это кажется сумасшествием, я не в курсе деталей, но, очевидно, что, когда ты подаёшь жалобу на товарища по команде, это не может пройти бесследно.
Думаю, следующие несколько месяцев будут трудными для сборной Франции. Я знаю, что Симон тренируется в одиночестве, должно быть, это странная ситуация. Никто бы не хотел чего-то подобного в своей команде.
Эта ситуация может повлечь за собой тяжёлые времена на Кубке мира, я не вижу, как у них может получиться сохранить хорошую атмосферу», — приводит слова Самуэльссона Ski-Nordiquе.
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