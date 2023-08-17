«Это очень деликатная ситуация». Ханна Эберг оценила скандал вокруг Симон

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, шведская биатлонистка Ханна Эберг впервые прокомментировала скандал в женской сборной Франции.

Напомним, на двукратную чемпионку мира Жулию Симон были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка получит возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.

«Для меня эта новость стала большим сюрпризом, я узнала о ней несколько недель назад. Я никогда не слышала об этом раньше и никогда не могла представить себе такой ситуации. Это очень деликатная ситуация. Я не очень хорошо её знаю, слышала об этом только от СМИ. Мне кажется, у них в команде всё в порядке, но мы не знаем, что там и как на самом деле», — приводит слова Эберг Ski-Nordiquе.