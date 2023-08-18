Зайцева считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпийские игры без флага и гимна

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева считает, что российским атлетам не стоит ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе — без флага и гимна.

«Считаю, что без флага и гимна не надо ехать. После Сочи‑2014 нас обвиняли в допинге, наши поехали под нейтральным статусом на следующие Игры. А сейчас нас в чём обвиняют? У нас нет нарушений. Тогда ещё по допингу что‑то можно было понять, а что сейчас? Ехать без флага и гимна нельзя.

Могут сказать, что я уже выступала на Олимпийских играх, а кому‑то выпадает только сейчас шанс поехать впервые. Но сейчас к нам все в мире повернулись спиной. После Сочи к нам постоянно поворачивались спиной больше и больше. И мы не должны больше идти у них на поводу, соглашаться на их условия. Пусть соревнуются без нас.

Нам надо делать старты свои, и это делается. Мы зовем все страны участвовать. Кто хочет, тот приезжает. У наших спортсменов есть возможность соревнований. Они получают те же бонусы, что получали и мы за международные старты.

Участвуют те же спортсмены, кто не попадал в сборную, со сборниками. Развивается наша материальная база. Это плюс для нашего спорта. Надо видеть эти плюсы. Спортсменам не стоит переживать, что они не едут на Олимпиаду. Да, без мировых звёзд наши будут соревноваться. Но и наши спортсмены — тоже мировые звёзды», — приводит слова Зайцевой «Матч ТВ».