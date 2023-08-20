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Сола: те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения на КМ. А это топы — Тандреволд, Вирер

Сола: те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения на КМ. А это топы — Тандреволд, Вирер
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола оценила тот факт, что пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад поддерживает возвращение россиян и белорусов на Кубок мира.

«Те, с кем я общаюсь, ждут нашего возвращения на Кубок мира. А это такие топовые спортсменки, как норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, итальянка Доротея Вирер… Наверное, просто не все хотят публично высказываться на эту тему, каждый преследует свои выгоды. Но классно, что такие люди, как Мартен Фуркад, выражают мнение и хотят нашего возвращения.

Мнение Фуркада, других – это больше важно для нас, спортсменов. Чисто по-человечески, как поддерживающий фактор. Это придаёт уверенность и мотивацию, помогает сохранить надежду», — приводит слова Солы «Беларусь сегодня».

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