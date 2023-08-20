Анна Сола: люблю свою страну и считаю себя патриотом

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола ответила, большое ли значение для неё имеет выступление с государственными символами.

«Конечно. Ещё с детства, когда вела свой спортивный дневник, вырезала из газет флаги, наклеивала… Это очень важно. Я люблю свою страну и считаю себя патриотом. Сейчас нет абсолютно никаких моментов, которые бы подталкивали меня к смене спортивного гражданства. Так что отвечу однозначно: ничего.

Хотелось бы соревноваться с родными гимном и флагом, но если поставят перед выбором, то лично я выбрала бы выступать. Все ведь прекрасно знают, кто из какой страны. Уверена, любой спортсмен с детства мечтает попасть на Олимпиаду, но отталкиваться нужно от возможностей. Да, когда нас забанили и лишили права выступать на международной арене, сначала я испытала шок. Нужно было время, чтобы всё переосмыслить и понять, что делать дальше. Сейчас такое понимание есть. Как показала практика, и в Кубке Содружества побеждать не так уж легко, конкуренция хорошая», — приводит слова Солы «Беларусь сегодня».