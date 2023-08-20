Анна Сола: как по мне, «Раубичи» вообще лучший комплекс в мире

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола высоко оценила уровень Кубка Содружества, который был создан в качестве альтернативы соревнованиям на Кубке мира. В нём принимали участие российские и белорусские биатлонисты, отстранённые от международных стартов из-за ситуации на Украине.

Сола не принимала участия в Кубке Содружества, так как пропустила прошлый сезон в связи с рождением ребёнка.

«Смотрела все старты, организацию и уровень оценю как очень достойные. На домашние этапы в «Раубичах» приезжала поболеть. Как по мне, «Раубичи» вообще лучший комплекс в мире. Не только в соревновательном плане, но и с точки зрения подготовки, тренировок. Нигде больше такого нет, чтобы имелись три стрельбища, большая и широкая роллерная трасса, другая инфраструктура… Сколько мы здесь ни тренируемся, ни разу такого не было, чтобы надоело», — приводит слова Солы «Беларусь сегодня».