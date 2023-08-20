Анна Сола рассказала, кто удивил её в прошедшем сезоне Кубка мира

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 белорусская биатлонистка Анна Сола рассказала, следила ли за соревнованиями на Кубке мира в прошлом сезоне.
Сола, как и другие белорусские и российские биатлонисты, отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. К тому же Анна пропускала прошлый сезон в связи с рождением ребёнка.
«Удивил Йоханнес Бё – летал как ракета! А так больше следила за техническими моментами: где кто прибавил, какие произошли изменения… Чтобы понимать, что происходит», — приводит слова Солы «Беларусь сегодня».
Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.
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