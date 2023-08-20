Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный получил травму, упав с велосипеда на тренировке

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о травме, полученной в результате падения с велосипеда, и сообщил предположительные сроки восстановления.

«Я случайно упал с велосипеда на тренировке и неудачно приземлился. В итоге сломал локтевой сустав в том месте, где уже был след от старой травмы. По словам врачей, реабилитация займёт полтора-два месяца. Ранее мне сделали операцию и сразу отправили домой. Сейчас я восстанавливаюсь дома. Если смогу зафиксировать руку, тогда получится покататься на лыжероллерах. Врачи говорят, что это возможно. Я не хочу полностью прекращать тренировки на такой длительный срок», — приводит слова Пидручного пресс-служба Федерации биатлона Украины.