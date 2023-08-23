Максим Цветков опубликовал фото со сборов в Тюмени

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в эстафете, российский биатлонист Максим Цветков опубликовал в своём официальном сообществе во «ВКонтакте» фотографию со сборов в группе Каминского в Тюмени.

«Разгрузочный день!

Думаю о доме и как осилить последние два дня на сборе», – написал Цветков на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Цветкова

Максим Цветков входит в состав сборной России и тренируется в группе Юрия Каминского, сбор команды стартовал 7 августа и завершится в пятницу, 25-го числа.

Ранее тренер национальной команды Сергей Башкиров сообщил, что Цветков перешёл в группу Каминского и начал подготовку к сезону в новой команде со сбора в Раубичах (Беларусь), который прошёл с 15 июня по 2 июля, перед этим самостоятельно тренируясь в Дёмино (Ярославская область).