Марион Визенсартер выиграла суперспринт на чемпионате мира по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия) разыгран первый комплект медалей в соревнованиях женщин. Победу в суперспринте одержала немецкая биатлонистка Марион Визенсартер, допустившая два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла эстонка Туули Томингас, третьей стала ещё одна представительница Германии Лиза Мария Шпарк.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины. Суперспринт. Финал

1. Марион Визенсартер (Германия) – 23.13,4 (2 промаха)

2. Туули Томингас (Эстония) – отставание 9,8 (4)

3. Лиза Мария Шпарк (Германия) +15,4 (1)

4. Йоанна Якела (Польша) +25,5 (3)

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) +29,7 (1)

6. Тереза Воборникова (Чехия) +34,3 (3)

7. Дарья Блашко (Украина) +36,7 (3)

8. Маркета Давидова (Чехия) +39,0 (5)