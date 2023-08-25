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Андрей Расторгуев стал чемпионом мира по летнему биатлону в суперспринте

Андрей Расторгуев стал чемпионом мира по летнему биатлону в суперспринте
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На чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия) разыгран первый комплект медалей в соревнованиях мужчин. Победу в суперспринте одержал представитель Латвии Андрей Расторгуев, допустивший один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял чех Томаш Микиска, третьим стал безупречно стрелявший украинец Артем Тищенко.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Суперспринт. Финал

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 20.07,2 (1 промах)
2. Томаш Микиска (Чехия) – отставание 4,9 (3)
3. Артем Тищенко (Украина) +13,2 (0)
4. Дмитрий Шамаев (Румыния) +29,3 (2)
5. Флоран Клод (Бельгия) +30,0 (3)
6. Доминик Шмук (Германия) +30,6 (1)
7. Оскар Брандт (Швеция) +35,7 (3)
8. Микулаш Карлик (Чехия) +42,9 (3)

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