Кристиансен опубликовал забавный архивный кадр с Бьорндаленом из 2005 года

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавный архивный снимок.
На нём юный Кристиансен запечатлён с восьмикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира, легендарным соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом.
Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена
«2005 год. Обертиллиах. Всё ещё здесь гоняюсь за мечтами и разряженным воздухом», — подписал снимок Кристиансен.
Отметим, что по итогам прошлого сезона Кристиансен стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 по программе масс-стартов. В общем зачёте он занял третье место.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Ветле, помимо золота в эстафете, завоевал личную бронзовую медаль в масс-старте.
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