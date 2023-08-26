Кристиансен опубликовал забавный архивный кадр с Бьорндаленом из 2005 года

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавный архивный снимок.

На нём юный Кристиансен запечатлён с восьмикратным олимпийским чемпионом, 20-кратным чемпионом мира, легендарным соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

Фото: из личного архива Ветле Шоста Кристиансена

«2005 год. Обертиллиах. Всё ещё здесь гоняюсь за мечтами и разряженным воздухом», — подписал снимок Кристиансен.

Отметим, что по итогам прошлого сезона Кристиансен стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в сезоне-2022/2023 по программе масс-стартов. В общем зачёте он занял третье место.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Ветле, помимо золота в эстафете, завоевал личную бронзовую медаль в масс-старте.