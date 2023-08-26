Эстонка Тюли Томингас выиграла спринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Представительница Эстонии Тюли Томингас выиграла спринт на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия). Томингас допустила один промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла немецкая биатлонистка Лиза Мария Шпарк, третьей стала чешка Тереза Винкларкова. Обе были точны на стрельбище.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины. Спринт

1. Тюли Томингас (Эстония) – 16.51,5 (1 промах)

2. Лиза Мария Шпарк (Германия) – отставание 1,9 (0)

3. Тереза Винкларкова (Чехия) +13,5 (0)

4. Наталия Сидорович (Польша) +29,8 (1)

5. Сюзан Кюэльм (Эстония) +30,7 (1)

6. Люция Харватова (Чехия) +32,7 (3)

7. Мона Брорссон (Швеция) +36,0 (2)

8. Марайке Браун (Германия) +43,9 (1)