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Флоран Клод выиграл спринт на чемпионате мира по летнему биатлону

Флоран Клод выиграл спринт на чемпионате мира по летнему биатлону
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Представитель Бельгии Флоран Клод выиграл спринт на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия). Клод безупречно стрелял на двух огневых рубежах. Второе место занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев. Бронзовым медалистом стал литовец Витаутас Строля. Оба призёра допустили по одному промаху.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт

1. Флоран Клод (Бельгия) – 17.52,6 (0).
2. Андрей Расторгуев (Латвия) – отставание 20,1 (1).
3. Витаутас Строля (Литва) +27,1 (1)
4. Йеспер Нелин (Швеция) +29,1 (1)
5. Антон Дудченко (Украина) +30,0 (0).
6. Максим Фомин (Литва) +31,5 (0).
7. Пеппе Фемлинг (Швеция) +34,2 (1).
8. Артём Прима (Украина) +35,1 (0).

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