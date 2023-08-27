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Расторгуева лишили серебра ЧМ по летнему биатлону за нарушение техники безопасности

Расторгуева лишили серебра ЧМ по летнему биатлону за нарушение техники безопасности
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Представитель Латвии Андрей Расторгуев был дисквалифицирован по итогам спринтерской гонки на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия), сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Расторгуев занял второе место в гонке. Допустив один промах на двух огневых рубежах Андрей уступил безупречно стрелявшему лидеру Флорану Клоду из Бельгии 20,1 секунды.Однако по итогам гонки Расторгуева дисквалифицировали за нарушение техники безопасности. После стрельбы он выехал на трассу с неправильно закрепленной винтовкой.

Из-за дисквалификации Расторгуева серебро досталось литовцу Витаутасу Стролю, бронзовым призером стал швед Йеспер Нелин.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт

1. Флоран Клод (Бельгия) – 17.52,6 (0).
2. Витаутас Строля (Литва) — отставание 27,1 (1)
3. Йеспер Нелин (Швеция) +29,1 (1)
4. Антон Дудченко (Украина) +30,0 (0).
5. Максим Фомин (Литва) +31,5 (0).
6. Пеппе Фемлинг (Швеция) +34,2 (1).
7. Артём Прима (Украина) +35,1 (0).

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