Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мартен Фуркад — о своём фестивале: он делает биатлон и лыжные гонки заметнее

Мартен Фуркад — о своём фестивале: он делает биатлон и лыжные гонки заметнее
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что мотивирует его ежегодно проводить в Анси (Франция) Nordic Festival. В его рамках звёзды спорта соревнуются в летнем биатлоне и лыжероллерах. В 2023 году Nordic Festival проходит с 1 по 3 сентября.

«Считаю, что в этих сложных и очень ответственных проектах я реализую себя. Я не привык к рутине – предпочитаю вызовы.

Это всегда масштабный праздник, настоящий всплеск энергии, и он вызывает улыбки у участников, спортсменов, зрителей, детей. Это и вдохновляет нас проводить его. Масштабная подготовка занимает несколько месяцев и требует значительного бюджета, который не так-то просто собрать. Но этот фестиваль объединяет и делает заметнее биатлон и лыжные гонки – те дисциплины, в которых я воспитывался», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Материалы по теме
У латвийского биатлониста отобрали медаль ЧМ-2023. Фуркада прощали и не за такое
У латвийского биатлониста отобрали медаль ЧМ-2023. Фуркада прощали и не за такое
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android