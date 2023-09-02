Мартен Фуркад — о своём фестивале: он делает биатлон и лыжные гонки заметнее

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что мотивирует его ежегодно проводить в Анси (Франция) Nordic Festival. В его рамках звёзды спорта соревнуются в летнем биатлоне и лыжероллерах. В 2023 году Nordic Festival проходит с 1 по 3 сентября.

«Считаю, что в этих сложных и очень ответственных проектах я реализую себя. Я не привык к рутине – предпочитаю вызовы.

Это всегда масштабный праздник, настоящий всплеск энергии, и он вызывает улыбки у участников, спортсменов, зрителей, детей. Это и вдохновляет нас проводить его. Масштабная подготовка занимает несколько месяцев и требует значительного бюджета, который не так-то просто собрать. Но этот фестиваль объединяет и делает заметнее биатлон и лыжные гонки – те дисциплины, в которых я воспитывался», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.