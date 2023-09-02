Симон — о желании выиграть 2-й Кубок мира подряд: это как раз лучший способ облажаться

Двукратная чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон рассказала, какие цели ставит перед собой на грядущий сезон.

«Прошлой зимой я выполнила все свои цели. Я очень уверена в себе, так как знаю, что способна быть одной из лучших. Сейчас ко мне приковано больше внимания – это придаёт уверенности, но в то же время я испытываю давление из-за того, что на первом этапе Кубка мира у меня будет желтый биб. К этому нужно быть готовым, но такого рода давление – это даже привилегия. Жду не дождусь, когда научусь справляться и не обращать внимания на эту ситуацию. Посмотрим, хватит ли мне психологической подготовки, чтобы оставаться сосредоточенной, не сбиваясь с пути к моим целям. Конечно, я не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать «Большой хрустальный глобус». Ведь это как раз лучший способ облажаться», — приводит слова Симон Nordic Magazine.