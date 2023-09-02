Симон — о желании выиграть 2-й Кубок мира подряд: это как раз лучший способ облажаться

Двукратная чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон рассказала, какие цели ставит перед собой на грядущий сезон.
«Прошлой зимой я выполнила все свои цели. Я очень уверена в себе, так как знаю, что способна быть одной из лучших. Сейчас ко мне приковано больше внимания – это придаёт уверенности, но в то же время я испытываю давление из-за того, что на первом этапе Кубка мира у меня будет желтый биб. К этому нужно быть готовым, но такого рода давление – это даже привилегия. Жду не дождусь, когда научусь справляться и не обращать внимания на эту ситуацию. Посмотрим, хватит ли мне психологической подготовки, чтобы оставаться сосредоточенной, не сбиваясь с пути к моим целям. Конечно, я не буду говорить, что снова рассчитываю завоевать «Большой хрустальный глобус». Ведь это как раз лучший способ облажаться», — приводит слова Симон Nordic Magazine.
- 2 сентября 2023
-
16:57
-
15:35
-
13:55
-
13:06
- 1 сентября 2023
-
00:28
- 31 августа 2023
-
19:58
-
17:50
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
- 28 августа 2023
-
19:06
- 27 августа 2023
-
00:42
- 26 августа 2023
-
19:02
-
17:55
-
16:05
- 25 августа 2023
-
17:34
-
17:22
-
14:58
-
14:35
- 24 августа 2023
-
23:38
-
23:24
-
17:35
- 23 августа 2023
-
10:13
- 21 августа 2023
-
18:45
-
11:27
- 20 августа 2023
-
16:58
-
16:42
-
15:21
-
13:51
-
12:55
-
12:13
-
12:05
- 19 августа 2023
-
09:59
-
09:37