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«Было тяжело. С меня сошло пять литров пота». Кристиансен — о победе на фестивале Фуркада

«Было тяжело. С меня сошло пять литров пота». Кристиансен — о победе на фестивале Фуркада
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о победе на фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival. Норвежец стал первым в масс-старте, второе место занял француз Эмильен Жаклен, а третьим стал норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд.

«Было очень весело. Я знал, что нахожусь в хорошей форме, поэтому старался пробиться вперёд уже на первом круге. Было весело и тяжело. Думаю, с меня сошло пять литров пота. Я получил удовольствие от гонки. По крайней мере, на последнем круге», — приводит слова Кристиансена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, фестиваль Мартена Фуркада проходит в Анси (Франция) с 1 по 3 сентября 2023 года.

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