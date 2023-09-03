Куклина — о сборе в Сочи: совсем нехорошо. Не знаю, когда мне покорится эта высота

Чемпионка страны, российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о трудностях подготовки к новому сезону в Сочи.

«Сегодня мой день проходит лежа в кровати, что-то мне совсем нехорошо. В Сочи всё как обычно, вообще картина не меняется. Сочи меня любит, как и я люблю Сочи. Когда мне эта высота покорится, я не знаю», — сказала Куклина в видео, опубликованном в её соцсетях.

Куклина готовится к сезону-2023/2024 под руководством тренера Юрия Каминского. По итогам прошлого сезона биатлонистка заняла четвёртое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), набрав 958 очков. Лучшей в рейтинге по итогам сезона-2022/2023 стала Виктория Сливко (1026 очков). Напомним, российские биатлонисты не допущены на международные старты из-за ситуации на Украине.