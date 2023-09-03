«Эдуард руки-ножницы». Поварницын показал, как Латыпов делает ему стрижку

Российский биатлонист Александр Поварницын показал, как трёхкратный олимпийский призёр по биатлону Эдуард Латыпов делает ему стрижку. Спортсмен опубликовал видео в телеграм-канале «Союз Трёх Биатлонистов», который он ведёт совместно с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым.

«Эдуард руки-ножницы, но более известен под именем Буйвол из Камышлы. Нет, это пока не новый эпизод для нашего канала. Просто посмотрите, насколько талантливый человек талантлив во всём.

P.S. Сначала было страшновато, но результатом я доволен на 100 процентов», — подписал Поварницын новое видео.

Напомним, новый биатлонный сезон стартует уже 7 сентября, когда начнётся первый этап Кубка Содружества сезона-2023/2024. На соревнованиях спортсмены будут выступать на лыжероллерах.