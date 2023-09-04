Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдёт без зрителей
Поделиться
Вторая часть летнего чемпионата России – 2023 по биатлону пройдёт без зрителей, так как соревнования примет комплекс «Жемчужина Сибири», который в данный момент находится на реконструкции и готовится к зимнему сезону-2023/2024. Об этом сообщил ЦСП Тюменской области. В Союзе биатлонистов России пока данную информацию никак не комментировали.
Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России, чемпионат России и Кубок Содружества.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
20:12
-
19:23
-
18:54
- 3 сентября 2023
-
22:16
-
22:02
-
19:41
-
15:35
-
10:59
- 2 сентября 2023
-
20:55
-
16:57
-
15:35
-
13:55
-
13:06
- 1 сентября 2023
-
00:28
- 31 августа 2023
-
19:58
-
17:50
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
- 28 августа 2023
-
19:06
- 27 августа 2023
-
00:42
- 26 августа 2023
-
19:02
-
17:55
-
16:05
- 25 августа 2023
-
17:34
-
17:22
-
14:58
-
14:35
- 24 августа 2023
-
23:38
-
23:24
-
17:35
- 23 августа 2023
-
10:13
- 21 августа 2023
-
18:45
-
11:27
Партнерский контент