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Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдёт без зрителей

Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдёт без зрителей
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Вторая часть летнего чемпионата России – 2023 по биатлону пройдёт без зрителей, так как соревнования примет комплекс «Жемчужина Сибири», который в данный момент находится на реконструкции и готовится к зимнему сезону-2023/2024. Об этом сообщил ЦСП Тюменской области. В Союзе биатлонистов России пока данную информацию никак не комментировали.

Соревнования пройдут с 16 по 19 сентября. Их в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России, чемпионат России и Кубок Содружества.

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