«Я хочу соревноваться». Жюстин Бреза-Буше — о возвращении после рождения дочери

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в масс-старте на 12,5 км француженка Жюстин Бреза-Буше поделилась ожиданиями от продолжения карьеры, приостановленной в связи с рождением дочери.

Француженка уверенно выступила на прошедшем недавно лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси, где ей не хватило всего 0,4 секунды до подиума. Это её первая биатлонная гонка после выигранного масс-старта в Пекине в 2022 году. Сейчас Жюстин Бреза-Буше полностью сосредоточена на тренировочном процессе и отмечает, что ей одинаково комфортно как на биатлонной трассе, так и дома с дочерью.

Изначально в планах спортсменки было возвращение на зимние Олимпийские игры 2026 года, теперь же главная цель – стартовать на этапах Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. «Я не строю планов дальше этой зимы. Мне определённо придётся столкнуться с давлением, но я действительно хочу соревноваться», — цитирует спортсменку nordicmag.info.