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На первом этапе Кубка Содружества выступят только две белорусские биатлонистки

На стартующем 7 сентября в Сочи Кубке Содружества по биатлону от женской сборной Беларуси выступят всего две спортсменки: Дарья Кудаева и Аделина Сабитова, сообщает Белорусская федерация биатлона.

Представительство мужской сборной Беларуси на турнире составит 10 человек. Это Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Степан Данилов, Павел Белько, Максим Воробей, Александр Кошин и Роман Елетнов.

Турнир откроется 7 сентября спринтами у мужчин и женщин (10 и 7,5 км соответственно), 9 сентября состоятся гонки преследования, а завершат программу соревнований масс-старты 10 сентября.

Соревнования пройдут на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура», принимавшего состязания в рамках зимних Олимпийских игр в Сочи.