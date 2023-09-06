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Наталья Гербулова сообщила, что пропустит стартовый этап Кубка Содружества

Наталья Гербулова сообщила, что пропустит стартовый этап Кубка Содружества
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27-летняя российская биатлонистка Наталья Гербулова сообщила, что пропустит стартовый этап Кубка Содружества — 2023/2024. Напомним, соревнования пройдут в Сочи.

«Со мной всё в порядке, я нахожусь в Тюмени, поправила своё здоровье и приступила к тренировкам. Не переживайте, всё хорошо, на чемпионате России увидимся. Всем ЗОЖ, успехов и удачи», — сказала Гербулова в своих социальных сетях.

Расписание гонок на 1-м этапе Кубка Содружества — 2023/2024 (время — мск)

7 сентября

11:00. Спринт, 10 км. Мужчины
14:00. Спринт, 7,5 км. Женщины

9 сентября

11:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
14:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины

10 сентября

11:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины
14:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.

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