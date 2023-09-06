Наталья Гербулова сообщила, что пропустит стартовый этап Кубка Содружества
Поделиться
27-летняя российская биатлонистка Наталья Гербулова сообщила, что пропустит стартовый этап Кубка Содружества — 2023/2024. Напомним, соревнования пройдут в Сочи.
«Со мной всё в порядке, я нахожусь в Тюмени, поправила своё здоровье и приступила к тренировкам. Не переживайте, всё хорошо, на чемпионате России увидимся. Всем ЗОЖ, успехов и удачи», — сказала Гербулова в своих социальных сетях.
Расписание гонок на 1-м этапе Кубка Содружества — 2023/2024 (время — мск)
7 сентября
11:00. Спринт, 10 км. Мужчины
14:00. Спринт, 7,5 км. Женщины
9 сентября
11:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
14:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины
10 сентября
11:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины
14:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
18:13
-
15:28
-
14:38
-
14:32
-
12:06
-
09:31
- 5 сентября 2023
-
21:25
-
18:21
-
15:42
- 4 сентября 2023
-
20:12
-
19:23
-
18:54
- 3 сентября 2023
-
22:16
-
22:02
-
19:41
-
15:35
-
10:59
- 2 сентября 2023
-
20:55
-
16:57
-
15:35
-
13:55
-
13:06
- 1 сентября 2023
-
00:28
- 31 августа 2023
-
19:58
-
17:50
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
- 28 августа 2023
-
19:06
- 27 августа 2023
-
00:42
- 26 августа 2023
-
19:02
-
17:55
-
16:05
- 25 августа 2023
-
17:34
Партнерский контент