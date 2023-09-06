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Расписание первого этапа Кубка Содружества — 2023/2024 по биатлону

Расписание первого этапа Кубка Содружества — 2023/2024 по биатлону
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Завтра, 7 сентября, на олимпийском стадионе «Лаура» в Сочи стартует сезон-2023/2024 Кубка Содружества по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Биатлон. Кубок Содружества — 2023/2024. Расписание

7 сентября

11:00. Спринт, 10 км. Мужчины
14:00. Спринт, 7,5 км. Женщины

9 сентября

11:00. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
14:00. Гонка преследования, 10 км. Женщины

10 сентября

11:00. Масс-старт, 15 км. Мужчины
14:00. Масс-старт, 12,5 км. Женщины.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Кубок Содружества с прошлого сезона был призван стать альтернативой Кубку мира и Кубку IBU.

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