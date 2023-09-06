Динара Алимбекова-Смольская: я родилась семимесячной, маме сказали, что не буду ходить

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поделилась неизвестными подробностями своей биографии.

«Я родилась в Казахстане. Последний раз была там в очень раннем возрасте, с дедушкой мы туда ездили. Недавно мама напомнила мне, что при родах ей сказали о том, что её ребенок не будет ходить. Родилась семимесячной, раньше срока. В три года наша семья переехала в Беларусь, мой брат уже родился тут. Моя бабушка — белоруска, родилась в деревне Каменка. Заниматься спортом я начала в Чаусах, а семь классов училась в Каменке», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by со ссылкой на эфир программы «Стоп-кадр».