Динара Алимбекова-Смольская: я родилась семимесячной, маме сказали, что не буду ходить
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская поделилась неизвестными подробностями своей биографии.
«Я родилась в Казахстане. Последний раз была там в очень раннем возрасте, с дедушкой мы туда ездили. Недавно мама напомнила мне, что при родах ей сказали о том, что её ребенок не будет ходить. Родилась семимесячной, раньше срока. В три года наша семья переехала в Беларусь, мой брат уже родился тут. Моя бабушка — белоруска, родилась в деревне Каменка. Заниматься спортом я начала в Чаусах, а семь классов училась в Каменке», — приводит слова Алимбековой-Смольской Sport5.by со ссылкой на эфир программы «Стоп-кадр».
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