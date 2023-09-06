Касперович — о Логинове: не сильно рассчитываю на этот сезон

Бывший личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович оценил состояние спортсмена перед стартом соревновательного сезона-2023/2024. Прошлый сезон Логинов пропустил практически полностью из-за травмы, а уже в этом сентябре вернётся на турниры на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.
«Александр приступил к подготовке с весны. Он восстановился и сейчас входит в тренировочный режим, прошёл несколько сборов. Один из них был в Санкт‑Петербурге. Александр потихоньку втягивается. Не скажу, что он в боевом состоянии. Главное, что у него есть желание тренироваться и соревноваться после той травмы, из‑за которой ему пришлось пропустить почти целый сезон.
Я не сильно рассчитываю на этот сезон, но надеюсь, что Александр будет выступать и в дальнейшем выйдет на свои привычные тренировочные нормы. А дальше всё будет нормально», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».
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