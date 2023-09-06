Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Касперович — о Логинове: не сильно рассчитываю на этот сезон

Касперович — о Логинове: не сильно рассчитываю на этот сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович оценил состояние спортсмена перед стартом соревновательного сезона-2023/2024. Прошлый сезон Логинов пропустил практически полностью из-за травмы, а уже в этом сентябре вернётся на турниры на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Александр приступил к подготовке с весны. Он восстановился и сейчас входит в тренировочный режим, прошёл несколько сборов. Один из них был в Санкт‑Петербурге. Александр потихоньку втягивается. Не скажу, что он в боевом состоянии. Главное, что у него есть желание тренироваться и соревноваться после той травмы, из‑за которой ему пришлось пропустить почти целый сезон.

Я не сильно рассчитываю на этот сезон, но надеюсь, что Александр будет выступать и в дальнейшем выйдет на свои привычные тренировочные нормы. А дальше всё будет нормально», — приводит слова Касперовича «Матч ТВ».

Материалы по теме
Большой биатлон уже возвращается! Российские звёзды стартуют на Кубке Содружества в Сочи
Большой биатлон уже возвращается! Российские звёзды стартуют на Кубке Содружества в Сочи
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android