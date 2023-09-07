Смольский — о первой встрече с Алимбековой: она была в форме сборной, я в школьных штанах

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, как начинались его отношения с будущей супругой, олимпийской чемпионкой в эстафете Динарой Алимбековой.
«На тот момент мы были на разных уровнях, приезжал посмотреть, что такое чемпионат Беларуси. Динара тогда выигрывала практически все соревнования, а у меня были 50-е места в чемпионате. Я особо её не видел тогда, только издалека, идёт девочка в экипировке сборной, а ты в школьных штанах.
Это мне напоминало утро, когда завоевал олимпийскую медаль. Самое первое, что сделал, — посмотрел в интернете, правда это или нет, не приснилось ли мне это. Похожие чувства были и на свадьбе, думал, действительно ли это со мной происходит?» — приводит слова Смольского Sport5.by.
- 7 сентября 2023
-
00:56
- 6 сентября 2023
-
22:20
-
21:12
-
19:32
-
19:24
-
18:13
-
15:28
-
14:38
-
14:32
-
12:06
-
09:31
- 5 сентября 2023
-
21:25
-
18:21
-
15:42
- 4 сентября 2023
-
20:12
-
19:23
-
18:54
- 3 сентября 2023
-
22:16
-
22:02
-
19:41
-
15:35
-
10:59
- 2 сентября 2023
-
20:55
-
16:57
-
15:35
-
13:55
-
13:06
- 1 сентября 2023
-
00:28
- 31 августа 2023
-
19:58
-
17:50
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
- 28 августа 2023
-
19:06