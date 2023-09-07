Смольский — о первой встрече с Алимбековой: она была в форме сборной, я в школьных штанах

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, как начинались его отношения с будущей супругой, олимпийской чемпионкой в эстафете Динарой Алимбековой.

«На тот момент мы были на разных уровнях, приезжал посмотреть, что такое чемпионат Беларуси. Динара тогда выигрывала практически все соревнования, а у меня были 50-е места в чемпионате. Я особо её не видел тогда, только издалека, идёт девочка в экипировке сборной, а ты в школьных штанах.

Это мне напоминало утро, когда завоевал олимпийскую медаль. Самое первое, что сделал, — посмотрел в интернете, правда это или нет, не приснилось ли мне это. Похожие чувства были и на свадьбе, думал, действительно ли это со мной происходит?» — приводит слова Смольского Sport5.by.