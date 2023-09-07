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СБР продемонстрировал медали Кубка Содружества

СБР продемонстрировал медали Кубка Содружества
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Союз биатлонистов России во время трансляции первого этапа Кубка Содружества по биатлону, проходящего на олимпийском стадионе «Лаура» в Сочи, продемонстрировал комплект медалей, разыгрываемых в соревнованиях.

В данный момент проходят соревнования в спринте на 10 км у мужчин. В 14:00 на старт в спринте на 7,5 км выйдут женщины.

Кубок Содружества – 2023/2024 объединил звёзд российского и белорусского биатлона. Напомним, в данный момент спортсмены из России и Беларуси отстранены от международных соревнований по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Кубок Содружества, который начал проводиться с прошлого сезона, призван стать альтернативой международным соревнованиям в сложившейся ситуации.

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