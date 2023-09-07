Антон Смольский выиграл спринт на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи
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Белорусский биатлонист Антон Смольский одержал победу в спринте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.
Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 24.46,6. Вторым в этой гонке стал российский биатлонист Александр Поварницын, который дважды промахнулся и отстал от лидера на 48,2 секунды. Третьим в спринте стал россиянин Никита Поршнев, промахнувшийся один раз.
Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Спринт, мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) — 24.46,6 (0 промахов).
2. Александр Поварницын (Россия) +48,2 (2).
3. Никита Поршнев (Россия) +52,8 (1).
Мужская гонка преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи состоится 9 сентября.
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