Смольский: главный соперник для меня Латыпов, но ещё есть такой парень — Логинов

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в спринте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи и высказался о конкуренции.

«Результатом своим доволен. Состояние позволяет работать на огневых рубежах и двигаться по дистанции качественно, поэтому сегодня неплохой день, удовлетворён.

Главный соперник для меня Латыпов, но ещё есть такой парень — Александр Логинов. Латыпов конкурентоспособен всегда, даже посреди ночи. Конкуренция высокая на Кубке Содружества, это добавляет мотивации для межсезонной подготовки, и хочется быть всегда в топ-6 и для своего морального удовлетворения, и для финансовой благодарности, поэтому повторюсь, что неплохая конкуренция и это радует.

Хочется провести качественно соревновательную деятельность, потому что в том году внезапная простуда повлияла на результат, причём не просто простуда на один день, а неделя была температуры, это, конечно, не позволило выступать на соревнованиях.

С Динарой по телефону поддерживаем связь. Недавно Динара была здесь на стадионе, говорила некоторые нюансы, то, что можно, то, что нельзя по ходу гонки. Конечно, Динара мне помогла в некоторых моментах, советах. Сегодня мы просто парой смс перекинулись, потому что совершенно не было времени, потому что дорога до стадиона занимает больше получаса. Динара уже не тренируется, тренировалась до седьмого месяца. Конечно уже на таком сроке нежелательна активная физическая нагрузка. Просто прогулки, гимнастика, тонус, не больше», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.