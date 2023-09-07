Поварницын объяснил два промаха в спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал второе место с двумя промахами в спринте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи, а также рассказал о подготовке к сезону.
«Тренеры сборных нас не бросили, всё равно делают подсказки, поэтому нам в этом плане повезло. Они ведут нас по трассе. Что касается самой трассы — мы с нашим тренером Дмитрием уже разбирали всё и готовы проходить каждый участок как по шпаргалке. Меня пристреливала сборная Тюмени. Им огромное спасибо, что взяли и приютили нас. Очень приятно, что все нам помогают, никто не оставляет наедине с самими собой.
Почему нет нулей сегодня? Думаю, сказывается высота. Это во-первых. Во-вторых, на пристрелке был штиль, а потом поднялся ветер. Когда я стрелял лёжку, первым выстрелом попал, а после промаха взглянул на флажки и увидел, что ветер поднялся, сделал поправку.
Бабиков говорил, что я буду лидером? Отношусь положительно к таким словам. Если мои сокомандники так считают, пусть будет так. Я настроен и ментально готов к этому. Это то, что мне нужно. Я давно хотел выйти на новый уровень в своей подготовке, очень много сделал для этого и очень много времени потратил на это», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
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