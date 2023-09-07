Александр Логинов признался, что летом хотел завершить карьеру
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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что был близок к завершению профессиональной карьеры минувшим летом.
«Мысли о завершении карьеры были. Я даже больше скажу, что с этими мыслями я жил всю весну, весь июнь и июль. Только в августе я старался убирать подальше их. Есть ответственность перед всеми, поэтому принял решение идти дальше», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».
Логинов выступает на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи. В спринте на лыжероллерах, который прошёл сегодня, 7 сентября, Логинов занял пятое место. Победителем гонки стал белорусский биатлонист Антон Смольский.
Напомним, Логинов отказался от централизованной подготовки в сборной России и готовился к сезону самостоятельно.
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