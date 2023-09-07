В СБР рассказали о готовности стадиона в Златоусте к зимней Спартакиаде

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о готовности биатлонного стадиона в Златоусте к Спартакиаде сильнейших спортсменов России в 2024 году, а также высказался о Мурманске, где пройдёт финальный этап биатлонного сезона.

«В Златоусте готовность далека от 100-процентной. Надеюсь, мы в ближайшее время съездим и посмотрим на новый сезон. Мурманск же имеет богатые лыжные и биатлонные традиции. По непонятным причинам биатлон обходил этот город стороной. Большое преимущество Мурманска в том, что в конце сезона там остаётся снег, а стадион был реконструирован несколько лет назад», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, сейчас проходит первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи.