Куклина — о 23-м месте в спринте: в такой форме не хочется вообще бегать

Чемпионка страны российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в лыжероллерном спринте на этапе Кубка Содружества в Сочи. Спортсменка заняла 23-е место, допустив пять промахов.

«Самочувствие так и осталось совсем «никакое». Я на тренировки здесь выходила всего пару раз, так как состояние пока не позволяет даже полноценно тренироваться. Пять промахов с этим и связаны. Так-то стрельба всегда была моим коньком, но в таком состоянии даже стрелять нормально, видимо, невозможно.

Конечно, в такой форме не хочется вообще бегать. Хочется выходить на старт, чтобы бороться за медали, показывать хороший уровень. Во время подготовительного периода всё хорошо складывалось, но после переезда сюда всё перевернулось с ног на голову. Я хочу выступить на чемпионате России, но будем вместе с тренером смотреть по состоянию», — сказала Куклина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.