Виктория Сливко — о Кубке Содружества: считаю, что всё получилось

Виктория Сливко, завоевавшая серебро на первом этапе Кубка Содружества — 2023/2024 в спринте, поделилась своими впечатлениями о гонке, прошедшей сегодня в Сочи на олимпийском комплексе «Лаура».
«По ходу дистанции я получала информацию о том, какой иду. Тренеры вели меня, но немножко не хватило. Признаюсь, летом мне тяжело бегать на роллерах. Но я довольна результатом. Главное, что справилась со стрельбой. Пристрелка была ветреной, по ходу гонки накрапывал дождь. Тренер сказал, что на лёжке все выстрелы были точно в центр. Считаю, что всё получилось», — сообщила Сливко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Также Виктория поделилась планами на зимний сезон. «Задача №1 — выступить зимой лучше, чем я выступала в прошлом сезоне. Никуда не делось и желание выступить в лыжных гонках. Например, на соревнованиях УрФО в Тюмени. А дальше, если не будет мешать график и у меня будет получаться, то, возможно, будут старты и посерьёзнее», — сказала спортсменка.
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