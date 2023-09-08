Александр Логинов досрочно завершил выступление на первом этапе Кубка Содружества

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов сообщил, что завершил выступление на стартовом этапе Кубка Содружества – 2022/2023, который проходит в Сочи.
«Нашей команде завтра удачи, а со мной мы уже увидимся в Тюмени (на чемпионате России. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Логинов в социальных сетях.
Напомним, первый этап Кубка Содружества начался 7 сентября. Логинов успел принять участие лишь в спринтерской гонке на 10 км. Александр занял пятое место, допустив лишь один промах. Победу в спринте одержал серебряный призёр Олимпиады-2022 белорус Антон Смольский.
Стоит отметить, что Логинов, выступающий за Тюменскую область, пропустил бóльшую часть прошлого сезона из-за травмы. Ранее Александр признался, что в межсезонье задумывался о завершении профессиональной карьеры.
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