Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества, Латыпов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.
Смольский допустил четыре промаха и финишировал с результатом 33.30,0. Второе место в гонке занял россиянин Эдуард Латыпов, допустивший три промаха. Третьим с тремя промахами стал российский биатлонист Антон Бабиков.
Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Гонка преследования, мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) – 33.30,0 (4 промаха).
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 32,8 секунды (3).
3. Антон Бабиков (Россия) +54.5 (3).
Завтра, 10 сентября, биатлонисты выступят в масс-старте на 15 км на этапе Кубка Содружества в Сочи.
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