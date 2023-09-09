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Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества, Латыпов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.

Смольский допустил четыре промаха и финишировал с результатом 33.30,0. Второе место в гонке занял россиянин Эдуард Латыпов, допустивший три промаха. Третьим с тремя промахами стал российский биатлонист Антон Бабиков.

Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.

Этап 1, Сочи. Гонка преследования, мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 33.30,0 (4 промаха).

2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 32,8 секунды (3).

3. Антон Бабиков (Россия) +54.5 (3).

Завтра, 10 сентября, биатлонисты выступят в масс-старте на 15 км на этапе Кубка Содружества в Сочи.