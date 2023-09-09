«Чисто на руках добрался до финиша». Поварницын — о четвёртом месте в гонке преследования

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в гонке преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Спортсмен занял четвёртое место с тремя промахами.
«Я чувствовал по мышцам, что опустошён. Видимо, вчера я переоценил своё состояние и стимулировал себя больше, чем нужно. Так что сегодня вышел опустошённым, и пришлось варьировать технику. На последнем круге у меня свело нижний пресс, и из-за этого ноги выключились, я чисто на руках добрался до финиша.
Я пытался бороться с Бабиковым, как мог, но сами понимаете, закисление — это такая вещь, когда лишь бы до финиша доехать. В какой-то момент ты просто встаёшь, потому что у тебя мышцы прекращают двигаться. Но мыслей о том, чтобы сняться, не было: если я вышел на старт, то должен дойти до финиша. Когда-то я уже совершал такую ошибку, и больше не хочу этого повторять. Снимусь, только если упаду.
До завтра постараюсь сделать всё, что от меня зависит, для восстановления и надеюсь, что организм отреагирует правильно», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
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