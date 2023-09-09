Каминский: я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать на лыжах

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты гонки преследования у мужчин на первом этапе Кубка Содружества.
Биатлон. Лыжероллеры. Кубок Содружества сезона-2023/2024.
Этап 1, Сочи. Гонка преследования, мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) – 33.30,0 (4 промаха).
2. Эдуард Латыпов (Россия) — отставание 32,8 секунды (3).
3. Антон Бабиков (Россия) +54.5 (3).
«В сегодняшней гонке проявили себя опытные спортсмены. Смольский уверенно держал, шёл с запасом. Он, видимо, старался надёжно стрелять. Но не всегда это бывает хорошо.
При неплохой стрельбе сегодня хорошо продвинулись Латыпов и Бабиков. Поршнев мог претендовать на медаль, если бы стрелял точнее. Сильно продвинулся Цветков с 23-го на шестое место. Он специалист масс-стартов и завтра будет бороться.
Но тут всё зависит от состояния на этой высоте. Особенно в стадии острой акклиматизации, а мы только-только из неё выходим. Сегодня может быть хорошее состояние, завтра плохое. Горы могут повлиять на стрелковый режим. Если на лыжный режим мы вышли более-менее стабильно, то такие тонкие координации сложно предсказуемы.
Я не ставил бы во главу угла летний этап Кубка Содружества. Нам бегать не на роллерах, а на лыжах. Это контрольно-подготовительный этап. В этом году мы много экспериментировали в методике. Как в организационной составляющей, так и в тренировочных подходах. Не всё получилось», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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