Максим Цветков вышел на награждение в кепке фан-клуба Эдуарда Латыпова

На церемонии награждения призёров мужской гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи произошёл забавный эпизод.

Российский биатлонист Максим Цветков, занявший шестое место в пасьюте, вышел на церемонию в кепке фан-клуба соотечественника Эдуарда Латыпова, который стал вторым в этой гонке. Латыпов оценил жест Цветкова и посмеялся.

Фото: из личного архива Максима Цветкова

Напомним, победу в гонке преследования одержал белорусский биатлонист Антон Смольский. На этапе Кубка Содружества в Сочи эта победа стала второй для спортсмена. Ранее Смольский выиграл спринт.

Завтра, 10 сентября, состоится мужской масс-старт на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи. Начало гонки — в 11:00 мск.