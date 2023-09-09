Максим Цветков вышел на награждение в кепке фан-клуба Эдуарда Латыпова

На церемонии награждения призёров мужской гонки преследования на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 в Сочи произошёл забавный эпизод.
Российский биатлонист Максим Цветков, занявший шестое место в пасьюте, вышел на церемонию в кепке фан-клуба соотечественника Эдуарда Латыпова, который стал вторым в этой гонке. Латыпов оценил жест Цветкова и посмеялся.
Фото: из личного архива Максима Цветкова
Напомним, победу в гонке преследования одержал белорусский биатлонист Антон Смольский. На этапе Кубка Содружества в Сочи эта победа стала второй для спортсмена. Ранее Смольский выиграл спринт.
Завтра, 10 сентября, состоится мужской масс-старт на лыжероллерах на этапе Кубка Содружества в Сочи. Начало гонки — в 11:00 мск.
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