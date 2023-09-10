«Пасьют был самой провальной гонкой в карьере». Томшин сообщил, что пропустит масс-старт

Российский биатлонист Василий Томшин сообщил, что не выступит в масс-старте на лыжероллерах на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Накануне спортсмен занял 28-е место в гонке преследования, допустив три промаха.

«Снова вернуться в гонки — это вау, суперкруто. Правда, моя форма меня очень сильно подвела. Вчера из 41 участника гонки я показал самое худшее время передвижения по трассе. Это самая провальная гонка в моей карьере, и весёлого в этом нет абсолютно ничего, но я делал всё, что мог. Ответы на то, что случилось, мне ещё предстоит найти, ну а пока что я пропускаю масс-старт. Буду болеть за парней, и посмотрим, что будет в Тюмени на чемпионате России», — сказал Томшин в видео, опубликованном в его соцсетях.

Напомним, мужской масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи состоится сегодня, 10 сентября. Начало гонки — в 11:00 мск.