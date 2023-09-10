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Сразу шесть белорусов вошли в топ-10 масс-старта на 1-м этапе Кубка Содружества в Сочи

Сразу шесть белорусских биатлонистов вошли в топ-10 масс-старта на первом этапе Кубка Содружества – 2023/2024, который завершается в Сочи.

Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап. Масс-старт, 12,5 км. Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 31.43,9 секунды (2 промаха).

2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 5,4 секунды (3).

3. Илья Авсеенко (Беларусь) + 22,1 (3).

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) + 28,0 (1).

5. Антон Бабиков (Россия) + 37,1 (4).

6. Иван Тулатин (Беларусь) + 40,6 (2).

7. Иван Колотов (Россия) + 43,3 (2).

8. Никита Лобастов (Беларусь) + 45,1 (2).

9. Кирилл Бажин (Россия) + 1.05,0 (2).

10. Степан Данилов (Беларусь) + 1.15,9 (2).

При этом стоит отметить, что Смольский и вовсе выиграл все три личных гонки в Сочи.