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Смольский: уходя с Латыповым в лидерах на последний круг, думаю: «Эдик, зачем тебе надо!»

Смольский: уходя с Латыповым в лидерах на последний круг, думаю: «Эдик, зачем тебе надо!»
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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал успешное выступление белорусских биатлонистов на первом этапе Кубка Содружества, а также высказался о противостоянии с россиянином Эдуардом Латыповым в масс-старте.

«Показываем результат, на который способны. Мы провели очень сильный подготовительный этап, сделали много тяжёлой работы. Кубок Содружества для нас — возможность порезвиться, отдохнуть от нагрузки. Целенаправленно к нему мы не готовились. Этим объясняется успех некоторых спортсменов из нашей команды.

Каждый раз, когда в лидерах с Латыповым уходим на последний круг, я думаю: «Эдик, ну зачем тебе надо!» Это как страшный сон. Каждый раз удивляюсь тому, откуда у него столько сил. Выходя на последний круг, понимал, что мне нужно тактически отработать дистанцию так, чтобы хватило до финиша. Нужно было держать себя постоянно в тонусе и концентрации, иначе Эдуард мог съесть», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

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