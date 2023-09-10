Смольский: для нас с Латыповым нужен ещё один раздражитель, как Бё или Самуэльссон

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о перспективах возвращения россиян и белорусов на международные соревнования, а также оценил уровень конкуренции на Кубка Содружества.

«Чтобы мы вернулись на Кубок мира, нужно полное согласие стран МОК и других. Я придерживаюсь своего мнения, что нас допустят одними из самых последних, а возможно, и последними.

Конечно, хочется вернуться на Кубок мира. Мы пытаемся поддерживать уровень, который у нас есть. Для развития нам нужны ещё более сильные спортсмены. Для меня и Эдуарда Латыпова должен быть ещё один раздражитель, например, в виде Йоханнеса Бё и Себастиана Самуэльссона. Чтобы прогрессировать, нам нужно за ними следить: что едят, как спят. Сегодня у нас есть Кубок Содружества, чемпионат России. Я считаю, что это высокого уровня соревнования. Когда я сегодня бежал, то не думал о победе, а чтобы удержаться в топ-6. Конкуренция неплохая», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.