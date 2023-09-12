Антон Смольский: Домрачева — великая, жена Динара стремится к её достижениям

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский выбрал между Дарьей Домрачевой и Динарой Алимбековой-Смольской.

«Конечно, для меня ближе Смольская, но по всем титулам, как спортсмен, Домрачева – великая, и Смольская стремится к достижениям Домрачевой», — сказал Смольский в эфире «АТН: новости Беларуси и мира».

Напомним, об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте сезона-2021/2022. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов прошла в начале октября. Позднее, в начале июня 2023 года Динара и Антон сообщили фанатам, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК.