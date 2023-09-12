Майгуров — о возвращении Логинова и Нигматуллиной: они показали свою конкурентоспособность

На прошедшем в Сочи этапе Кубка Содружества президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о старте нового сезона, борьбе лидеров сборных России и Беларуси Эдуарда Латыпова и Антона Смольского, а также прокомментировал возвращение Александра Логинова и Ульяны Нигматуллиной.
Майгуров заметил, что спортсменам благоприятствовала погода и первый этап Кубка Содружества в этом плане получился комфортным. В плане организации президент СБР отметил большее количество зрителей, в сравнении с прошлым годом. Отдельно Виктор Майгуров выделил выступления Эдуарда Латыпова и Антона Смольского, что касается их соперничества, Виктор Викторович надеется, что к этому противостоянию присоединятся и другие спортсмены обеих стран.
Также Майгуров проанализировал возвращение в строй Александра Логинова и Ульяны Нигматуллиной. «Они как раз от старта к старту должны набирать ту необходимую форму, которая ушла по разным причинам. Уверен, что они будут конкурентоспособны и эти старты, в общем-то это уже показали», — заявил Майгуров в интервью для Союза биатлонистов России.
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