Йоханнес Бё: от меня зависит, стану ли лучшим в новом сезоне. Я не получаю никакой помощи

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о самостоятельной подготовке к сезону-2023/2024.

«Дома я тренируюсь в одиночестве. Есть только я и тренажёрный зал в подвале. Я знаю, что в новом сезоне только от меня зависит, стану ли я лучшим в мире. Потому что я не получаю никакой помощи. Мне приходится справляться со всем самостоятельно», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Йоханнес Бё стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес стал обладателем Кубка мира.