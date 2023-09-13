Бё: не смогу превзойти результаты прошлого сезона. Но сможет ли вообще кто-то это сделать?
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Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о планах на предстоящий сезон.
«Цель — выиграть общий зачёт Кубка мира в очередной раз. Мне кажется, это выполнимо. Но не думаю, что предстоящий сезон будет таким же успешным для меня, как прошлый. Поэтому мне придётся приложить больше усилий. Прошлый сезон был экстремальным, я никогда не смогу превзойти тот успех. Но сможет ли вообще кто-нибудь это сделать?
Однако сейчас я испытываю схожие ощущения с прошлогодними. На самом деле я не собираюсь гнаться за чем-то, я просто намерен тренироваться. Попытаюсь всё сделать правильно, чтобы тело было в оптимальном состоянии, как в прошлом сезоне», — приводит слова Бё TV2.
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