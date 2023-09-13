Йоханнес Бё: сейчас я проиграю большинству партнёров по сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своём текущем состоянии.
«Я готовился к худшему. Ожидал, что тренировок будет мало. Но май прошёл хорошо в тренировочном плане, в июне я немного замедлился, а в июле тренировался практически каждый день. Это был хороший бонус. В августе у нас дома была ветрянка и ещё кое-что, а это непросто совместить со спортивной подготовкой. Сейчас наступила осень, и я начал приводить дела в порядок.
Думаю, сейчас я проиграю большинству партнёров по сборной Норвегии. Но в октябре надеюсь сравняться с ними, а потом выйти вперёд. Судя по результатам, которые я видел, все готовы примерно так же, как и в прошлые годы. Пока никаких сюрпризов не было, ничего удивительного. Пока соперники могут вздохнуть с облегчением, но затем я надеюсь достать туз из рукава», — приводит слова Бё TV2.
- 13 сентября 2023
-
13:01
-
12:52
-
12:37
- 12 сентября 2023
-
16:19
-
00:16
- 10 сентября 2023
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
13:34
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:44
-
11:53
-
11:33
-
10:35
- 9 сентября 2023
-
16:07
-
15:27
-
15:22
-
14:33
-
12:46
-
12:29
-
12:17
-
11:39
- 8 сентября 2023
-
20:24
-
13:40
- 7 сентября 2023
-
15:32