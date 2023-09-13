Йоханнес Бё: сейчас я проиграю большинству партнёров по сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своём текущем состоянии.

«Я готовился к худшему. Ожидал, что тренировок будет мало. Но май прошёл хорошо в тренировочном плане, в июне я немного замедлился, а в июле тренировался практически каждый день. Это был хороший бонус. В августе у нас дома была ветрянка и ещё кое-что, а это непросто совместить со спортивной подготовкой. Сейчас наступила осень, и я начал приводить дела в порядок.

Думаю, сейчас я проиграю большинству партнёров по сборной Норвегии. Но в октябре надеюсь сравняться с ними, а потом выйти вперёд. Судя по результатам, которые я видел, все готовы примерно так же, как и в прошлые годы. Пока никаких сюрпризов не было, ничего удивительного. Пока соперники могут вздохнуть с облегчением, но затем я надеюсь достать туз из рукава», — приводит слова Бё TV2.